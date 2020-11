Charlie Hunnam come nuovo James Bond 007? Ecco cosa ne pensa l'interessato.

News Cinema

I fan di Charlie Hunnam lo vorrebbero nei panni di James Bond 007 come Daniel Craig: cosa ne pensa l'attore? E' stato in effetti contattato per il ruolo?

Vedreste mai il Charlie Hunnam di King Arthur, Crimson Peak e Sons of Anarchy nei panni di James Bond 007? I suoi fan assolutamente sì, tanto da parlarne spesso sui social. Le voci non sono affatto sfuggite all'attore originario di Newcastle: parlandone con People, Hunnam non si è dimostrato molto ottimista a riguardo, ma come insegnava l'immortale Sean Connery, "mai dire mai". Ecco le sue parole. Leggi anche Oltre James Bond: semplicemente Sean Connery

Sarei onorato ed emozionato nell'essere preso in considerazione come James Bond, in quanto inglese. Ma l'intuito mi dice che non dovrei aspettarmi quella telefonata, ci sono molte persone prima di me su quella lista. [...] Nessuno, a livello professionale, nell'ambito del settore, me l'ha mai proposto. [...] Se la gente vuole continuare a parlare di me come James Bond, continui, ne sono grato! Magari la genesi è questa, i pensieri dei fan possono spingere quelli che contano a parlarne in modo più serio. [...] In questa conversazione io sento nominare spesso Tom Hardy.