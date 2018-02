Charley Thompson: Charlie Plummer protagonista nei teaser italiani esclusivi

Il regista è Andrew Haigh, quello dell'acclamato Weekend e di 45 anni, il film che ha regalato alla sua interprete Charlotte Rampling una candidatura agli Oscar.

Il protagonista del film è il giovane Charlie Plummer, Premio Mastroianni come attore rivelazione allo scorso Festival di Venezia, e visto di recente nei panni di John Paul Getty III in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott.

Stiamo parlando di Charley Thompson, un appassionante road movie tratto dal romanzo La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin (edito in Italia da Mondadori).

Il film narra le vicende del giovane Charley, abbandonato dalla madre e cresciuto da un padre disattento e sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a Portland, in Oregon, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l'America profonda: sarà l'amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a ridargli la speranza in un futuro migliore. Oltre a Charlie Plummer, il cast comprende due icone del cinema indipendente come Steve Buscemi e Chloë Sevigny.

In attesa dell'arrivo del film nelle nostre sale, il 5 aprile prossimo, distribuito da Teodora Film, ve ne mostriamo in anteprima esclusiva i teaser trailer e poster italiani:



La trama ufficiale del film

Il giovane Charley (Charlie Plummer), 15 anni, si accontenterebbe di poco: una casa vera, qualcuno che gli prepari da mangiare, una scuola dove farsi degli amici senza dover cambiare città troppo spesso. Senza una madre, però, e con un padre sempre nei guai, non è così facile. Padre e figlio cercano a Portland un nuovo inizio, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l'America profonda. Sarà l'amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a ridargli la speranza e la possibilità di un futuro migliore.