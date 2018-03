Charley Thompson: anteprima gratuita il 28 marzo al Palazzo delle Esposizioni di Roma

Dopo i grandi successi di critica e di pubblico di Weekend e 45 anni, che ha portato Charlotte Rampling a un passo dall'Oscar, il regista Andrew Haigh torna al cinema dal 5 aprile prossimo con Charley Thompson, il film che ha fatto conquistare al suo giovane protagonista Charlie Plummer il Premio Mastroianni come attore rivelazione allo scorso Festival di Venezia.



Teodora, che lo distribuirà nelle sale italiane, ha organizzato un'anteprima del film, in versione originale sottotitolata, mercoledì 28 marzo alle ore 21.00 a Roma al Palazzo delle Esposizioni, con ingresso gratuito per il pubblico fino a esaurimento posti.

Protagonista di questo intenso e appassionante road movie è il giovane Charley, abbandonato dalla madre e cresciuto da un padre disattento e sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a Portland, in Oregon, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America profonda: sarà l'amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a ridargli la speranza in un futuro migliore.