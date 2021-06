Chaos Walking: su Prime Video c'è il film con Tom Holland e Daisy Ridley - Trailer, trama e cast del film

News Cinema

In streaming su Prime Video è disponibile da oggi in anteprima esclusiva l'action movie distopico Chaos Walking, diretto da Doug Liman, con Tom Holland e Daisy Ridley che porta al cinema l'omonima e vendutissima trilogia letteraria young adult di fantascienza firmata da Patrick Ness.

I protagonisti sono Daisy Ridley e Tom Holland, meglio noti come la Rey della più recente trilogia di Star Wars e come lo Spider-Man titolare del MarvelVerse (con loro però c'è anche il bravissimo Mads Mikkelsen, oltre a molti altri).

Il regista è Doug Liman, quello che ha diretto film come The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith e Locked Down, e che è anche il regista di fiducia di Tom Cruise, con il quale ha girato Edge of Tomorrow e Barry Seal, e con cui sta per girare un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Alla base di tutto ci sono dei libri vendutissimi, quelli della trilogia young adult di fantascienza scritti da Patrick Ness, e in particolare sul primo volume intitolato "Chaos - La fuga".

Da martedì 8 giugno 2021 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video in anteprima esclusiva l'action movie distopico che mette insieme tutti questi talenti: Chaos Walking.

Chaos Walking: il trailer italiano ufficiale

La trama di Chaos Walking

In un futuro non troppo lontano, Todd Hewitt (Tom Holland) scopre Viola (Daisy Ridley), una misteriosa giovane donna che si schianta sul suo pianeta, dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini sono afflitti da The Noise - una forza che mostra tutti i loro pensieri. In questo luogo così poco sicuro, la vita di Viola è in pericolo e per proteggerla Todd deve scoprire il proprio potere interiore e svelare gli oscuri segreti del pianeta.

Il cast del film

Oltre ai protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley, e al già citato Mads Mikkelsen, nel cast di Chaos Walking troviamo anche Ray McKinnon, Nick Jonas, David Oyelowo, Kurt Sutter, Cynthia Erivo, Demian Bichir e molti altri interpreti.

Ufficialmente firmata da Patrick Ness, autore dei libri di Chaos Walking, e da Christopher D. Ford, la sceneggiatura del film è passata nel corso del tempo per le mani di Charlie Kaufman (autore del copione originale), e di John Lee Hancock.

Ad effettuare alcune riprese aggiuntive che si sono rese necessarie dopo la chiusura della lavorazione da parte di Liman è stato il Fede Álvarez di La casa e di Millennium - Quello che non uccide.