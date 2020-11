Chaos Walking: il teaser del film con Tom Holland e Daisy Ridley (trailer in arrivo)

News Cinema

Tratto dal romanzo di Patrick Ness, il film Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley finalmente si mostra nelle prime immagini.

La lunga e travagliata produzione di Chaos Walking sta vedendo la luce in fondo al tunnel e oggi si presenta con le prime immagini nel teaser trailer concesso in esclusiva al sito IGN. Le riprese del film con Tom Holland, Daisy Ridley, Nick Jonas, David Oyelowo, Cynthia Erivo e Mads Mikkelsen erano terminate nel 2017, ma il primo montaggio del film non aveva convinto i produttori. Il regista Doug Liman ha dovuto attendere parecchio tempo per poter avere di nuovo disponibili gli attori ed effettuare così riprese aggiuntive del film.

Chaos Walking è tratto dal primo dei tre romanzi di Patrick Ness, inediti in Italia, ambientato in un futuro distopico in cui non ci sono donne e tutte le creature viventi possono ascoltare reciprocamente i propri pensieri in un flusso di immagini, parole e suoni chiamato Noise. Qui sotto il teaser trailer di Chaos Walking, cui seguirà tra poco più di 24 ore la diffusione del trailer.