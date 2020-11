Chaos Walking: il primo trailer del film con Tom Holland e Daisy Ridley

News Cinema

Dopo una lunga e travagliata gestazione, l'avventuroso e futuristico film Chaos Walking con Tom Holland, Daisy Ridley e Nick Jonas si mostra nel primo trailer ufficiale.

Finalmente arriva il primo trailer ufficiale di Chaos Walking, un film che a un certo punto abbiamo pensato non sarebbe mai uscito. Le riprese erano terminate nel novembre del 2017 con un'uscita in sala prevista per marzo 2019, però la prima versione del film montato non aveva convinto i produttori né il ristretto gruppo di persone che erano state invitate al test screening. Si è deciso dunque per un intervento di riscrittura di una consistente parte della storia che avrebbe necessariamente richiamato tutti gli attori per alcune settimane di riprese aggiuntive. Ma questi ultimi, soprattutto i protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley, avevano impegni presi per molti mesi a venire e il primo momento di disponibilità per tutti lo si è trovato nell'aprile del 2019. La pandemia poi ha allungato ulteriormente i tempi di uscita.



Chaos Walking: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chaos Walking è tratto dal primo libro di una trilogia scritta da Patrick Ness, inedita in Italia, e racconta una storia ambientata in un futuro distopico in cui non ci sono donne e tutte le creature viventi possono ascoltare reciprocamente i propri pensieri in un flusso di immagini, parole e suoni chiamato Noise. Il film, tra avventura e science-fiction, si inserisce nella scia degli adattamenti di romanzi young adult che raccontano scenari post-apocalittici, come Hunger Games e Maze Runner. Si dava per esaurito quel genere, avendo il giovane pubblico dimostrato di non essere più particolarmente interessa. A farne le spese, infatti, è stata la serie Divergent il cui ultimo capitolo non è più stato messo in produzione.

Il cast di Chaos Walking si avvale dei suddetti Tom Holland e Daisy Ridley, nel ruolo di protagonisti, e di Nick Jonas, David Oyelowo, Cynthia Erivo e Mads Mikkelsen per le parti secondarie. Il film è diretto da Doug Liman, già regista di Edge of Tomorrow, American Made - Barry Seal: Una storia americana e Mr. & Mrs. Smith.