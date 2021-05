Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley in Blu-ray dal 9 giugno

News Cinema

L'action sci-fi distopico Chaos Walking, tratto dai libri di Patrick Ness, sbarcherà in Blu-ray e dvd dal 9 giugno, con le interpretazioni di Tom Holland e Daisy Ridley.

Dopo una lavorazione travagliata, arriva finalmente anche in versione italiana Chaos Walking in Blu-ray e dvd, distribuito da Eagle Pictures a partire dal 9 giugno: si tratta di un film di fantascienza distopico interpretato da Tom Holland e Daisy Ridley. Le star di Spider-Man e dei nuovi Star Wars portano qui lo spettatore alla scoperta del mondo ideato dallo scrittore Patrick Ness nella sua trilogia omonima, composta dai romanzi "La fuga", "Il nemico" e "La guerra", editi in Italia da Mondadori tra il 2008 e il 2010.

Chaos Walking, la storia del film con Tom Holland e Daisy Ridley