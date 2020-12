Channing Tatum e Sandra Bullock in una commedia romantica d'azione

News Cinema

The Lost City of D vedrà Sandra Bullock e Channing Tatum come coprotagonisti di un film anche coprodotto dall'attrice.

Sandra Bullock continua a rimanere legata alle commedie romantiche, perché sarà con Channing Tatum la mattatrice di The Lost City of D, che coprodurrà con la Fortis Film, per la regia di Adam & Aaron Nee, distribuito dalla Paramount. Tatum è reduce da un punto di svolta nella sua carriera, perché ha appena terminato le riprese di Dog, il suo esordio alla regia (diviso con Reid Carolin), del quale è anche interprete nel ruolo di un army ranger che col suo cane intraprende un lungo viaggio per presenziare al funerale di un suo amico.

The Lost City of D è un discorso diverso, che riecheggia nella sinossi classici come All'inseguimento della pietra verde: la protagonista è una scrittrice di romanzi rosa dalle tendenze eremitiche, costretta a un tour promozionale con il modello usato per le copertine dei suoi libri, naturalmente interpretato da Channing Tatum. Quando i due rischiano di essere rapiti, sono costretti a fuggire in piena giungla, così la scrittrice sarà portata dagli eventi ad apprezzare finalmente la vita reale...

Channing Tatum manca dagli schermi dal 2017, anno di Kingsmen: Il cerchio d'oro, anche se ha frequentato il cinema nell'ombra, prestando la voce a due film animati, Lego Movie 2 (dov'è tornato a doppiare Superman) e Smallfoot: Il mio amico delle nevi (dove interpretava il protagonista piedone).

Sandra Bullock invece ha avuto un 2018 piuttosto intenso, tra il grande successo su Netflix di Bird Box e il corale Ocean's 8.