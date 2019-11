Channing Tatum debutta alla regia con una commedia on the road intitolata Dog

News Cinema

Del film, l'attore americano sarà anche co-sceneggiatore e protagonista.

Mentre è ancora incerto il destino di Gambit, spin off della saga degli X-Men che da anni, oramai, sogna di portare al cinema da protagonista, Channing Tatum non è comunque rimasto con le mani in mano.

Se è vero che negli ultimi mesi era rimasto lontano dagli schermi (il suo ultimo film uscito in Italia è La truffa dei Logan), l'attore ha impiegato tanto bene il suo tempo da prepararsi a debuttare nella regia con una commedia on the road, intitolata Dog, che ha co-sceneggiato lui stesso assieme a Reid Carolin (quello con cui aveva scritto anche Magic Mike XXL, e che in questa occasione sarà anche co-regista) e Brett Rodriguez.

La storia del film è quella di un Ranger dell'esercito americano e del suo cane, un pastore belga, in viaggio alla volta del funerale del loro. Il loro viaggio sarà costellato d'incontri bizzarri, come quelli con coltivatori d'erba (nel senso di marijuana) e veggenti capaci di comunicare con gli animali, e lungo il cammino si troveranno a imparare di nuovo ad amare. Sic.

Secondo le prime indiscrezioni, il film - attualmente in cerca di un contratto di distribuzione - dovrebbe iniziare le riprese entro la primavera o l'estate del prossimo anno, con un debutto nelle sale previsto per il 2021.

Prima di allora, Channing Tatum sarà nei cinema italiani con Free Guy, commedia d'azione diretta da Shawn Levy con Ryan Reynolds come protagonista, la cui data d'uscita è fissata al momento per il 2 luglio del prossimo anno.