Chain Saw Confidential: arriva il film sulla lavorazione di Non aprite quella porta

La realizzazione del leggendario horror di Tobe Hooper Non aprite quella porta, che ha lanciato l'assassino Leatherface, sarà argomento della commedia nera Chain Saw Confidential.

La lavorazione e la storia di Non aprite quella porta diventerà un film, che si intitolerà Chain Saw Confidential. La fonte di ispirazione è il libro di memorie "Chain Saw Confidential: How We Made the World's Most Notorious Horror Movie" scritto nel 2013 dall'attore Gunnar Hansen, che nel mitico slasher di Tobe Hooper interpretava l'omicida Leatherface.

Stando a Deadline, che è la fonte della nostra preziosa notizia, Chain Saw Confidential sarà una dark comedy e la scelta del genere ci sembra azzeccata, perché le riprese di un film epico, messo al bando in molti paesi e capostipite di un franchise importante fu tutt'altro che una passeggiata, come del resto testimonia l'opera di Hansen, incentrata anche sulla distribuzione dell'horror, sulla vita dell'attore e corredata di interviste a chi fu testimone di quei giorni indimenticabili. La scneggiatura è stata affidata a David Dubos.

Uscito nel 1974 e costato appena 140.000 dollari, Non aprite quella porta è il secondo film del compianto Tobe Hooper e il suo primo horror. Parzialmente ispirato alla storia del serial killer del Wisconsin Ed Gein, fu girato prevalentemente in una fattoria del Texas e con ritmi massacranti per la troupe e il cast. Quasi tutti gli interpreti si infortunarono sul set, a volte venne utilizzato sangue vero e anche gli attrezzi killer di Leatherface erano tutt'altro che finti. Molte altre cose accaddero durante la lavorazione, come ben sanno i fan del film e come ha puntualmente narrato Gunnar Hansen, che fu determinante per la costruzione del suo personaggio. Ovviamente non ve le raccontiamo, per non guastare la sorpresa a chi andrà a vedere Chain Saw Confidential.