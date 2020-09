Chadwick Boseman, un saluto da Billy Dee Williams, il Lando di Star Wars

La morte di Chadwick Boseman, a soli 43 anni per un cancro al colon, ha sconvolto sul serio l'America: come abbiamo avuto modo di spiegarvi, il suo Black Panther ha avuto un'importanza storica, come primo blockbuster pensato, realizzato e interpretato da afroamericani. Oggi vi giriamo un ricordo di Billy Dee Williams, alias Lando Calrissian nel mondo di Star Wars, in L'impero colpisce ancora, Il ritorno dello Jedi e nell'ultimo Star Wars - L'ascesa di Skywalker. Ecco le sue parole. Leggi anche Star Wars L'ascesa di Skywalker, Billy Dee Williams: "Tutto può resuscitare, è lo show business!"

Le parole dell'anziano attore hanno un valore particolarmente simbolico, perché nel suo piccolo, tramite un singolo ruolo, Williams con l'aiuto di George Lucas smontò l'idea dell'eroe bianco nel film di grande incasso (e col senno di poi, aggiungiamo, la Leia di Carrie Fisher diede il suo contributo all'emancipazione femminile nello stesso contesto). Erano ancora piccoli passi.





This young man was a true hero. He taught an entire generation of young black children that no matter their background, to be the hero of their own story. He taught an entire generation of young white children that their hero’s don’t have to look like them. #ripchadwickboseman pic.twitter.com/9fuDQFGPFL