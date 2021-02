Chadwick Boseman premiato dai critici americani: "Era una luce, un'energia, una forza"

News Cinema

La Critics Choice Association ha voluto onorare il compianto Chadwick Boseman durante l'evento Black Cinema Celebration assegnandogli un riconoscimento come attore dell'anno.

La Critics Choice Association, che raccoglie i critici cinematografici statunitensi, ha voluto rendere omaggio al caro Chadwick Boseman. Lo ha fatto assegnandogli il premio per la performance dell'anno (performance of the year award) durante la Black Cinema Celebration, una cerimonia virtuale "organizzata" per onorare film, attori, produttori e registi dalla pelle nera che si sono distinti per il loro talento o l'unicità della loro visione.

Chadwick Boseman, che per noi resterà sempre Pantera Nera, ha continuato a suscitare l'ammirazione generale anche dopo la sua scomparsa nel mese di agosto. Tanto Da 5 Bloods - Come fratelli quanto Ma Rainey's Black Bottom hanno messo in luce la sua bravura, ed è stato proprio il regista di quest'ultimo film, George C. Wolfe, ad accettare il premio in nome dell'attore insieme alla sua vedova Taylor Simone Ledward. "Era un artista incredibile" - ha detto Wolfe - "e uno straordinario essere umano, una luce, un'energia, una forza. Era pieno di qualità".

Poi il regista ha ricordato un momento della lavorazione di Ma Rainey's Black Bottom, una giornata in cui l'attore diciassettenne Dusan Brown si era bloccato e non riusciva recitare: "Dusan era nervosissimo e stava per dare di matto… Chadwick lo ha preso da parte e gli ha detto: 'Siamo qui per te. Siamo qui per aiutarti. Questo è il tuo momento, e questa è la ragione per cui ci troviamo qui'. Che gesto sorprendente, incredibile e generoso da parte di un attore nei confronti di un collega. Chadwick era così. Era sempre molto presente, non solo come attore, ma anche come essere umano".

