Chadwick Boseman nelle prime immagini del suo ultimo film

Il re di Wakanda, Black Panther, nella splendida incarnazione di Chadwick Boseman, ci lasciato il 28 agosto e la sua scomparsa viene ancora pianta a Hollywood e in tutto il mondo. Adesso Netlfix ha diffuso su Twitter le immagini della sua ultima interpretazione nel film Ma Rainey's Black Bottom, al fianco di Viola Davis. Il film, in cui Boseman ha il ruolo di un trombettista, sarà sulla piattaforma streaming, almeno in America, il 18 dicembre.

Ma Rainey's Black Bottom è tratto da una piece teatrale di August Wilson, diretta per il cinema dal regista premio Tony George C. Wolfe. La storia è ambientata nel 1927 a Chicago ed ha al centro la cantante soul Ma Rainey, interpretata dalla Davis. Boseman ha il ruolo del suo ragazzo, Levee, un giovane e ambizioso trombettista che vuole lasciare il segno nel mondo della musica.

Vedendo le immagini, sembra di vedere un altro attore, a dimostrazione della duttilità e della bravura di Boseman, che sembrava anche più giovane della sua età e che all'insaputa del mondo ha continuato a lavorare fino all'ultimo nonostante le sue condizioni, senza lasciar trapelare niente. Una perdita umana ed artistica, la sua, davvero grandissima.

