Chadwick Boseman: le commoventi parole degli attori che piangono la sua morte

Lacrime, parole di affetto e condoglianze trovano sfogo sui social network da parte degli attori che con Chadwick Boseman hanno lavorato, con cui avevano un rapporto d'amicizia o che ne ammiravano il talento e lo spirito di combattente.

L'attore di Black Panther è morto il 28 agosto 2020 a 43 anni in seguito alle complicazioni di un cancro al colon con cui lottava da quattro anni. Nonostante gli infiniti cicli di chemioterapia e operazioni alle quali si è sottoposto, in questo periodo di malattia ha continuato a lavorare recitando in Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, City of Crime, Da 5 Bloods e Ma Rainey's Black Bottom, senza mai rivelare la sua condizione. Boseman è stato anche un esempio per quanto riguarda la cura verso le persone più bisognose avendo partecipato attivamente ad eventi benefici.

L'attore ha sposato pochi mesi fa, in segreto e senza alcun annuncio, la sua fidanzata Taylor Simone Ledward che è rimasta sempre accanto a lui. I due hanno voluto celebrare il loro amore, quando era ormai evidente che la malattia avrebbe messo fine alla sua vita.

Queste le reazioni degli attori di Hollywood, colleghi, amici o conoscenti di Chadwick Boseman:

Chris Evans: Sono completamente devastato. È oltremodo straziante. Chadwick era speciale. Unico. Era un artista profondamente impegnato e sempre curioso. Pochi performer hanno un tale potere e una tale versatilità. Aveva così tanto ancora da creare. Sono infinitamente grato della nostra amicizia. Le mie preghiere vano alla sua famiglia. Rest in Power, King.

Tom Holland: Chadwick, sei stato un eroe molto di più fuori che sullo schermo. Un modello non solo per me sul set, ma per milioni di altre presone nel mondo. Hai portato gioia e felicità a tanti e io sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di chiamarti amico. RIP Chadwick.

Chris Hemsworth: Mi mancherai amico. È assolutamente straziante. Una delle persone più gentili e genuine che abbia mai incontrato. Amore e sostegno alla famiglia. RIP Chadwick Boseman.

Mark Ruffalo: Tutto quello che ho da dire è che le tragedie di questo anno sono diventate più profonde con la scomparsa di Chadwick Boseman. Che uomo e che immendo talento. Fratello, sei stato uno dei migliori e la tua grandezza era solo l'inizio. Rest in Power, King.

Jeremy Renner: Chadwick è un'ispirazione, un guerrero con un guore grande che non dimenticherò mai. Sono profondamente straziato dalla sua scomparsa. Affetto alla famiglia Boseman... RIP

Brie Larson: Chadwick era una persona che radiava potenza e pace. Che lottava per molto più di se stesso. Che si prendeva il tempo di vedere davvero come stavi e ti diceva parole di incoraggiamento quando ti sentivi insicuro. Sono onorata di avere i ricordi che ho. Le conversazioni, le risate. Il mio cuore è con te e con la tua famiglia. Sentiremo la tua mancanza e non ti dimenticheremo mai. Rest in Power and in Peace, amico mio .

Chris Pratt: Le mie preghiere vanno alla famiglia di Chadwick e ai suoi cari. Al mondo mancherà tremendamente il suo talento. Dio possa dare riposo alla sua anima. #wakandaforever

Zoe Saldana: Rest in Power, King T'Challa. Il mio cuore è addolorato in questo momento. La tua scomparsa ha colpito duro. Racconterò di te ai miei figli per sempre. Sei stato l'uomo più di classe che io abbia mai incontrato. È stato un onore condividere minuti sullo schermo con te e averti incrociato alle attività per la stampa. Sebbene la nostra conoscenza non fosse approfondita, incontrarti mi hai sempre lasciato un lungo effetto per la tua energia, il tuo equilibrio e i tuoi modi gentili. Possa l'universo consegnarti la tua terra promessa, fratello. [in spagnolo] Che tu possa finalmente riposare in pace e potere. Nel poco tempo che sei stato qui, hai lasciato un'eredità incredibile!!!

Dwayne Johnson: "Vai avanti con orgoglio. Vai avanti con uno scopo" - Chadwick Boseman. Questa è dura. Non posso immaginare il silenzioso dolore e la battaglia in cui hai vissuto tutti questi anni, nonostante la tua potente luce e il tuo talento abbiano ispirato il mondo. Specialmente i nostri figli che finalmente si sono visti come dei supereroi, grazie a te. Rest in Power, fratello. Il mio affetto e sostegno va alla tua famiglia. Andrai sempre avanti con orgoglio e con uno scopo.

Jamie Foxx: Per favore, Gesù, per favore... so che sai cosa è meglio, ma in questo momento i nostri cuori si contorcono dal dolore... perdere questo bellissimo re nero mi rende debole... per favore, veglia sulla sua famiglia e suoi suoi cari... Chadwick Boseman hai toccato le vite di tutti noi... sarai sempre ricordato con la massima considerazione... REST IN POWER nostro re nero! Nostro Black Panther!

Viola Davis: Chadwick... non ho parole per esprimere il mio doloro per averti perso. Il tuo talento, il tuo spirito, il tuo cuore, la tua autenticità... è stato un onore lavorare con te, conoscerti... Riposa bene principe... Che i voli d'angelo ti accompagnino cantando il tuo riposo.

Mahershala Ali: Pace al Re... Grazie per il tuo straordinario lavoro, i tuoi personaggi esemplari e la tua guida. Con amore, fratello.

Mark Hamill: Proprio quando credevi che il 2020 non potesse andare peggio... Un uomo di profondo talento. La sua memoria arderà ferocemente... da qui all'eternità. #ripchadwickboseman