Chadwick Boseman, la sua incredibile generosità rivelata da Sienna Miller

News Cinema

Sienna Miller ha rivelato come Chadwick Boseman sia stato generoso con lei quando lavorarono sul thriller City of Crime. Concretamente.

La morte un mese fa di Chadwick Boseman ha colpito molto gli appassionati di cinema ma anche tutti quelli per cui l'attore di Black Panther era diventato un simbolo: di cambiamento, di empatìa e anche di generosità. Di solito davanti a lutti come questo ci si domanda quante delle tante dichiarazioni a caldo a favore del defunto siano effettivamente sentite, ma proprio per questo una rivelazione di Sienna Miller, legata alla loro collaborazione sul set di City of Crime, è ora molto più preziosa. A volte si dice "sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo": ebbene, Sienna ha raccontato a Empire quanto segue.

Produceva City of Crime, faceva di tutto per avermi nel cast, era un fan del mio lavoro, cosa fantastica perché io lo ero altrettanto, dieci volte di più. [...] Non sapevo se raccontare o meno questa storia, è la prima volta che lo faccio ma ci sta, perché la dice lunga su chi era. Si trattava di un film ad alto budget, so che tutti sapete della disparità delle paghe a Hollywood. Avevo chiesto una cifra che lo studio non voleva darmi. Ero incerta sul tornare al lavoro, mia figlia stava per cominciare la scuola, era un momento complicato, dissi: "Lo faccio se vengo adeguatamente ricompensata". Chadwick finì per donarmi una parte del suo salario per arrivare alla cifra che avevo chiesto. Mi disse che era la cifra che meritavo. E' stata la cosa più stupefacente che abbia mai vissuto.