Chadwick Boseman: la Disney lo onora con un murale nel suo parco di Los Angeles

News Cinema

Un grande murale è stato inaugurato al Disneyland Resort di Anaheim per ricordare Chadwick Boseman, deceduto il 28 agosto dopo quattro anni di lotta contro un cancro.

La Disney ha svelato il murale che ha commissionato per onorare la memoria di Chadwick Boseman. L'opera è stata inaugurata al Disneyland Resort di Anaheim, a Los Angeles, precisamente nell'area Downtown Disney. L'illustratore che ha disegnato il murale è Nikkolas Smith, un ex dipendente della Disney Imagineering, la divisione di artisti e ingegneri incaricata di creare le attrazioni per i parchi Disney.

L'iscrizione dell'autore sul murale così recita:

"Quando ero un Disney Imagineer ho avuto l'onore di lavorare ad una iniziativa di un importante ospedale pediatrico e all'Avenger Campus, i miei ultimi due incarichi. Vedere dal vivo il cuore che Chadwick metteva incontrando le persone, e scoprire in seguito la sua coraggiosa battaglia contro il cancro, mi ha ispirato nel creare questo tributo per onorare la sua vita e il suo lascito. Per noi, è stato e sempre sarà T'Challa. Lunga vita al Re".

Black Panther 2: le parole del regista Ryan Coogler Leggi anche

Chadwick Boseman è scomparso lo scorso 28 agosto dopo una battaglia contro il cancro durata quattro anni. La sua morte ha scosso la comunità hollywoodiana e la grandissima schiera di fan in tutto il mondo che riconosceva in lui la figura dell'eroico Re T'Challa in Black Panther. La Disney e la famiglia Marvel avranno tempo per decidere se e come proseguire la storia del film senza il suo protagonista.