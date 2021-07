Chadwick Boseman doveva recitare nel sequel mai fatto di L.A. Confidential

News Cinema

Lo sceneggiatore Brian Helgeland ha raccontato che L.A. Confidential avrebbe dovuto avere un sequel e che del cast all star avrebbe fatto parte Chadwick Boseman.

Il celebre e bellissimo film di Curtis Hanson L.A. Confidential doveva avere un sequel e uno dei protagonisti sarebbe stato il compianto Chadwick Boseman, che forse avrebbe aggiunto una altra performance significativa alla lista delle sue ottime interpretazioni.

La notizia arriva dallo sceneggiatore Brian Helgeland, che aveva già cominciato a lavorare al copione con James Ellroy, autore del romanzo da cui il primo film era tratto. I due bussarono alla porta della Warner Bros., che però disse picche e quindi il progetto finì nel dimenticatoio.

Sappiamo dallo stesso Helgeland che nel seguito di L.A. Confidential sarebbero tornati a recitare sia Guy Pearce che Russell Crowe. Quando al ruolo di Boseman, sarebbe stato quello di un giovane poliziotto. L'azione si sarebbe dovuta svolgere a metà degli anni '70. Helgeland ha parlato del progetto durante un'intervista con The Ringer, spiegando: "Avevamo praticamente scritto tutta la storia. Era fantastica, ma la Warner preferì evitare".

Sembra davvero strano che lo studio abbia voluto rinunciare al sequel di un film che ebbe grandissimo successo, diventando un titolo di punta per la Warner Bros.. Incassò in tutto il mondo 126 milioni di dollari e si aggiudicò l'Oscar per la migliore attrice protagonista (andato a Kim Basinger) e per la migliore sceneggiatura (opera di Brian Helgeland e di Curtis Hanson).

L'ultimo film in cui abbiamo visto Chadwick Boseman, scomparso nell'agosto del 2020 dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stato Ma' Rainey's Black Bottom, per cui l'attore ha ottenuto la candidatura all'Oscar, il Golden Globe, lo Screen Actors Guild Award e il Critic’s Choice Award.