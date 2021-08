Chad Stahelski porta al cinema lo splendido Il ritorno delle gru/Shibumi: ci sarà anche Keanu Reeves?

News Cinema

Chad Stahelski, a cui dobbiamo la serie di John Wick, ha messo gli occhi sul romanzo di Trevanian Il ritorno delle gru/Shibumi. Il regista potrebbe tornare a dirigere Keanu Reeves?

Chad Stahelski è noto ai più come il regista della strafamosa saga di John Wick, il cui nuovo capitolo, John Wick 4, è al momento in lavorazione in Germania, mentre già si parla di John Wick 5. Il filmmaker, tuttavia, ha in mente anche un progetto di tutt'altro tipo: l'adattamento di un romanzo che vi consigliamo vivamente di leggere perché straordinario e caratterizzato da un favoloso protagonista. Il libro si intitola "Il ritorno delle gru" (in originale "Shibumi") e a scriverlo è stato, nel 1979, Trevanian, a cui dobbiamo anche "Il castigo dell'Eiger", diventato il film di Clint Eastwood Assassinio sull'Eiger.

"Il ritorno delle gru" è un thriller politico che vede protagonista un uomo di nome Nicholai Hel. Ultimo discendente di una nobile famiglia russa emigrata a Shanghai, è stato adottato da un nobile guerriero giapponese che lo ha educato ai valori orientali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, entra nei servizi segreti americani per poi diventare un sicario che si fa pagare a caro prezzo. Il libro è diviso in 6 parti, che sono le fasi del gioco da tavola go, di cui Hel è un esperto. Di "Shibumi" esiste un sequel intitolato "Satori" e scritto da quel Don Winslow che più volte ha prestato le sue opere al cinema.

Tornando al film, la Warner Bros. si è accaparrata i diritti del romanzo ed è molto probabile che Stahelski lo diriga, oltre a produrlo, e vista l'esistenza di "Satori", ci sarebbe anche spazio per un altro lungometraggio. Persone vicine al regista dicono che "Il ritorno delle gru" è uno dei suoi libri preferiti. Nessun attore viene menzionato, ma diverso tempo fa si era parlato di una trasposizione di "Shibumi" a cui era legato il nome di Keanu Reeves. Ora, dal momento che Reeves è l'attore feticcio del nostro Chad, non è così improbabile che alla fine diventi lui il protagonista del film.

In ogni modo, passerà del tempo prima che "Il ritorno delle gru/Shibumi" diventi realtà. Chad Stahelski è infatti impegnato in una lunga serie di progetti, fra cui il reboot di Highlander e l'action Classified.