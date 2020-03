News Cinema

La Paramount Pictures sta pensando al regista specializzato Chad Stahelski per la regia di un nuovo action-movie che avrà come protagoniste macchine da corsa. L’idea è quella di un lungometraggio che catturi lo spirito dei grandi film di corse, con una relazione del tutto originale al centro della storia. Adesso la domanda è: si tratterà di un lungoemtraggio più vicino all’estetica iper-tech del franchise di Fast and Furious o a quella più classica di Le Mans ’66 – La grande sfida di James Mangold? Avendo visto i precedenti lavori di Stahelski propenderemmo per la prima ipotesi, ma mai chiude la porta a possibili, gradite sorprese…

Il nuovo film di corse della Paramount sarà sceneggiato da Andre Nemec e Josh Applebaum (stanno al momento lavorando al copione di Beverly Hills Cop 4), mentre alla produzione penseranno Andrew Form e Brad Fuller, reduci dal successo di A Quiet Place e speranzosi di bissarlo con l’imminente sequel.

Dopo aver co-diretto insieme a David Leitch John Wick, Chad Stahelski si è messo in proprio realizzando i fortunatissimi (e a nostro avviso notevoli) due capitoli. Anche se non è ancora stato ufficialmente confermato per John Wick 4 tornerà probabilmente dietro la macchina da presa anche per il nuovo e già annunciato capitolo dello sparatutto, mentre tra i suoi progetti futuri potrebbe esserci anche un reboot di Highlander, il cult-movie anni ’80 con Christopher Lambert e Sean Connery.