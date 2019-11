Cetto c'è, senzadubbiamente: vi presentiamo Pietro Guerrera, il secondo papà di Cetto

News Cinema

Alla scoperta del collaboratore storico di Antonio Albanese, cosceneggiatore della Trilogia d'u Pilu.

Dietro Cetto La Qualunque non c'è solamente Antonio Albanese che lo ha inventato e interpretato, e che speriamo continui a portarlo al cinema in nuove mirabolanti avventure. Se l'imprenditore ed ex politico calabrese diventato monarca è così spassoso e amato, il merito è anche di Piero Guerrera, che oltre a firmare soggetto e sceneggiatura (insieme ad A.A.) di Cetto c'è, senzadubbiamente, ha anche scritto le canzoni originali "Bum bum bum", "Il vero amore" e "Io sono il re". Guerrera, non a caso, ha iniziato come musicista, firmando la colonna sonora di E allora Mambo! di Lucio Pellegrini. Collaboratore della Gialappa's Band e autore di Crozza Italia, Victor Victoria e altri importanti programmi tv, è il più fedele collaboratore di Albanese, per cui ha scritto il programma Non c'è problema, i monologhi per Mai Dire Lunedì e Mai Dire Martedì e tutti gli sketch dell'attore per lo show di Fabio Fazio Che tempo che fa. Con il caro Antonio ha pubblicato il libro "Cchiù pilu pe' tutti", ha firmato gli spettacoli teatrali Psicoparty e Personaggi, e i soggetti e le sceneggiature di Qualunquemente e Tutto tutto niente niente.

Piero Guerrera, ovviamente, ha partecipato al tour promozionale di Cetto c'è, senzadubbiamente e ha spiegato la nascita del Cetto sovrano del Regno delle due Calabrie: "L'idea per il terzo film ci è venuta un anno e mezzo fa, mentre pranzavamo, nell'estate del 2018. La mattina seguente ci siamo sentiti 12 volte e alla fine ci siamo detti: porca miseria ci siamo!".

Per Guerrera, Cetto è il top dei top: "Cetto è il gioiello più prezioso della nostra galleria di personaggi, perché ci offre la grande opportunità di raccontare la realtà mostrandola nei suoi aspetti più ridicoli, assurdi, agghiaccianti. Cetto è fantastico perché è credibile anche quando dice cose mostruose, perfino quando, citando il "Manifesto del Partito Comunista", proclama: uno scettro si aggira per L'Europa".

Il fidato collaboratore di Albanese è pronto a inventare tante alre situazioni comiche con Cetto protagonista, a patto che a sostenerle siano buone idee. Lavorare sul personaggio, tra l'altro, non lo stanca minimamente. "Sono stati mesi di puro godimento” - ha detto a proposito del tempo dedicato all'elaborazione del capitolo conclusivo della Trilogia d’u Pilu, il che fa ben sperare per il futuro. Signor Guerrera, noi fan di Mr. La Qualunque confidiamo in te!