Cetto c'è, senzadubbiamente: una clip extra del nuovo film con Antonio Albanese

In occasione dell'uscita de Il Re Leone, Cetto mostra al figlio Melo ciò che un giorno sarà suo.

Il 21 novembre torna nelle sale italiane il personaggio forse più amato e popolare di Antonio Albanese (senza nulla togliere a Epifanio, Alex Drastico & Co.): Cetto La Qualunque. Torna per continuare a giocare sporco e per mostrarci - ci ha raccontato lo stesso Albanese durante un'intervista che abbiamo realizzato all'Italian Film Festival di Berlino - di non essere da meno di certi loschi figuri che popolano la nostra scena politica. Tutto questo forse indirettamente, perché non ci è dato sapere se il calabrese dai capelli a paggetto andrà o meno a Montecitorio. Della trama di Cetto c’è, senzadubbiamente, sequel ideale di Qualunquemente e Tutto tutto niente niente sappiamo insomma ben poco.

Se oggi parliamo di Cetto c'è, qualunquemente è perché è arrivata una clip extra della commedia, diretta da Giulio Manfredonia e sceneggiata da Antonio Albanese insieme a Piero Guerra. E’ arrivata il giorno prima dell'uscita del Il Re Leone, versione live-action del classico Disney a cui la nostra scena qualche modo ammicca. Ricordate la sequenza del film d'animazione in cui Mufasa diceva a Simba: "Il periodo di reggenza di un Re, sorge e tramonta come il sole...Un giorno Simba, il sole tramonterà su tuo padre... E sorgerà con Te, come nuovo Re!"? Ecco, le immagini che vi mostriamo la ricordano. Vedere per credere!

Cetto c'è, senzadubbiamente: Contenuto extra: Primo Video Ufficiale del Film - HD

Prodotto dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, dalla Fandango di Domenico Procacci e da Vision Distribution, Cetto c'è, senzadubbiamente sarà distribuito da Vision Distribution.