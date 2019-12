Cetto c'è, senzadubbiamente: La Piattaforma Pileau trionfa… e vince la monarchia

News Cinema

La spassosa trovata di Antonio Albanese che lancia la candidatura di Cetto al trono del Regno delle due Calabrie ha avuto uno strepitoso successo.

Fan di Cetto La Qualunque, ricordate la Piattaforma Pileau? Siamo sicuri di sì, ma occorre ricordare a chi non ha grande familiarità con l’imprenditore corrotto interpretato e inventato da Antonio Albanese che si tratta di un piattaforma che lanciava e (lancia) la candidatura di Cetto al trono del Regno delle due Calabrie con il nome di Cetto Primo Buffo. L'iniziativa è nata durante la promozione di Cetto cè, senzadubbiamente, e la buona notizia è che sono stati in tanti ad andare su piattaformapileau.it e a cliccare o su Repubblica o su Monarchia. In soli 15 giorni, questi sono i numeri raggiunti:

Voti: 50.840 (75% a favore della monarchia - 35% per la Repubblica)

485.000 visualizzazioni di pagina

273.000 utenti unici

Durata media della visita: 0.35"

Pagine medie visitate per utente: 1,45.

Cetto La Qualunque, che ha esordito in tv nel 2003 e che di tanto in tanto raggiunge le tavole del palcoscenico, ne ha combinate di cotte e di crude, fra la politica e gli affari loschi. Ha lasciato la Calabria per poi tornarci, è stato a Roma e anche in Germania. Si è vestito di viola, di giallo e con abiti regali. Ha amato tante donne, ha avuto più di una moglie e si è esibito nell'irresistibile brano rap "Io sono il Re". La Piattaforma Pileau, però, resta a tutt’oggi (e secondo noi), una delle sue migliori trovate, come si capisce dal video in cui il nostro invita l'elettorato a votare e che, ovviamente, vi riproponiamo. Viva Cetto… e lunga vita al sovrano!

Cetto c'è, senzadubbiamente: Clip del Film: "Vai su Pileau" - HD

