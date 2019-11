Cetto c'è senzadubbiamente è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Cetto c'è senzadubbiamente, ritorno al cinema del personaggio di Antonio Albanese, si colloca all'uscita subito in cima al boxoffice italiano del weekend: l'incasso è di 2.480.000, con media di 4.070 euro per 609 copie in circolazione. Prima dell'arrivo di Frozen 2 e del Natale, la collocazione di questa commedia si può dire perfetta (la settimana scorsa il botteghino intero sembrava perder colpi, in attesa di un titolo di richiamo).

Bene anche al secondo posto un altro debutto: la rilettura dell'affaire Dreyfus ad opera di Roman Polanski in L'ufficiale e la spia con Jean Dujardin. Il film parte in Italia con 1.215.000 euro, per una media di 2.900 euro su 420 copie: per un'opera d'autore, un risultato pimpante.

Scende dalla prima alla terza posizione un'altra ricostruzione storica, più recente: Le Mans '66 con Matt Damon e Christian Bale registra altri 735.000 euro e tocca il totale nostrano di 2.327.000. Al momento il risultato nel mondo è di 103.800.000 dollari, piuttosto scarso rispetto al budget di 98.