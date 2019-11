Cetto c'è, senzadubbiamente: è iniziata la settimana di Cetto La Qualunque!

News Cinema

Preparatevi alle nostre interviste ad Antonio Albanese e al resto del cast, al resoconto della conferenza stampa del film, alla recensione e a qualche curiosità.

La settimana di Cetto c'è, senzadubbiamente è iniziata ufficialmente ieri sera, con la partecipazione del personaggio a Che tempo che fa, trasmissione di cui è stato ospite fisso in passato. Fabio Fazio ha accolto a braccia aperte Antonio Albanese, che si è presentato in tenuta da sovrano del Regno delle due Calabrie e ha annunciato un'imminente secessione della Calabria dall'Italia e la successiva creazione di un canale di Piluez. Rideva sotto i baffi l'attore mentre parlava di peperoncino e degli italiani "che si bevono qualsiasi minchiata", ed è andato via danzando, scortato da due signorine poco vestite che abbiamo scoperto essere due deputate, sulle note di "Io sono il Re", già tormentone del capitolo conclusivo della Trilogia d’u Pilu.

Cetto è stato ospite di Che tempo che fa anche domenica scorsa, dov'è arrivato a bordo di un suv-limousine e dove ha raccontato a Fazio Fabio della sua vita in Germania, delle 30 pizzerie che ha aperto e della sua intenzione di "scendere al trono" perché la repubblica ormai non funziona più.

L'ex sindaco di Marina di Sopra torna nelle nostre sale giovedì 21 novembre, ma noi lo vedremo prima. Lo incontreremo insieme al regista Giulio Manfredonia e agli attori Nicola Rignanese, Gianfelice Imparato, Caterina Shulha e Lorenza Indovina, e domani potrete vede le nostre interviste video. Poi andremo alla conferenza stampa della commedia, di cui non mancheremo di scrivere dettagliatamente. Alla vigilia dell'uscita vi diremo la nostra sul film nella recensione di Cetto c'è, senzadubbiamente, e nei giorni successivi al debutto faremo il punto sugli incassi, senza dimenticare informazioni supplementari e curiosità. Siete pronti per la Cetto's royal week? Noi si, senzadubbiamente!