Cetto c'è, senzadubbiamente debutta alla grande ed è primo al boxoffice

News Cinema

Un risultato che conferma la passione del pubblico per Cetto La Qualunque, personaggio intramontabile e maschera dei nostri tempi.

Come ci aspettavamo, e in fondo ci auguravamo, Cetto c'è, senzadubbiamente è partito alla grande. La commedia con Antonio Albanese che chiude la Trilogia d'u Pilu è il film più visto nella giornata di ieri. L'incasso ammonta a 257.317 Euro e supera i 232.586 Euro del primo giorno di Tutto tutto niente. Quest'ultimo, nel 2012, aveva guadagnato nel weekend di apertura 2.394.721 euro, arrivando a un incasso complessivo di 8.577.737 euro. La speranza è che l'avventura di Cetto sovrano del Regno delle due Calabrie superi questo risultato e magari anche i quasi 16 milioni di Qualunquemente, capitolo introduttivo della spassosa e sinistramente profetica saga.

Dando un'occhiata ai 4 film che non tallonano ma seguono Cetto, c’è senzadubbiamente, emerge la voglia di novità del pubblico, che ha privilegiato le nuove uscite. Al secondo posto del boxoffice nostrano di ieri c'è infatti il film evento Depeche Mode: Spirits in the Forest con 166.421 euro. In terza posizione troviamo invece L'ufficiale e la spia di Roman Polanski con 82.409 euro. Poi ci sono due titoli già in cartellone: Le Mans ’66 - La grande Sfida (73.368 euro) e Le Ragazze di Wall Street (52.600 euro). Jennifer Lopez e le sue girls insomma, sono state battute da un losco figuro che comunque ha un debole per il pilu e che, facendo la caccia alla volpe in moto invece che a cavallo, è arrivato più lontano delle auto sportive della Ford e della Ferrari di James Mangold.

Cetto c'è, senzadubbiamente è diretto da Giulio Manfredonia e interpretato anche da Gianfelice Imparato, Caterina Shulha, Lorenza Indovina e Davide Giordano. Se volete saperne di più sul film, guardate le nostre interviste al regista e al cast di Cetto c'è senzadubbiamente e, se siete curiosi di conoscere la nostra opinione, leggete la recensione di Cetto c'è, senzadubbiamente.