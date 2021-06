Cesare Cremonini dirige un film su Lucio Dalla

News Cinema

Tenderstories e Papaya Records producono un lungometraggio che nasce da un soggetto originale di Cremonini e che segnerà il debutto dietro alla macchina da presa dell'ex leader dei Lunapop.

Dopo Per Lucio, il bel documentario diretto da Pietro Marcello presentato allo scorso Festival di Berlino (di cui potete leggere la recensione), è in arrivo un altro film dedicato al grande Lucio Dalla, uno dei massimi esponenti della musica italiana del Novecento.

Si tratterà questa volta di un film di finzione, che nasce da un soggetto scritto da un altro cantante bolognese, Cesare Cremonini, ex leader dei Lunapop, e che segnerà il suo debutto dietro la macchina da presa (Cremonini ha invece già alle spalle due esperienze come attore, in Un amore perfetto e in Il cuore grande delle ragazze.

A produrre il film ci saranno la Tenderstories di Moreno Zani, il cui amministratore delegato è Malcom Pagani, e la Papaya Records di Filippo Valsecchi: "È un progetto in cui abbiamo creduto molto fin da subito", hanno dichiarato Zani, Pagani e Valsecchi. "Ringraziamo Cesare da cui è nata l'idea e siamo certi che da questa collaborazione sarà possibile far rivivere, attraverso un film, una figura fondamentale come Lucio Dalla: un'icona della musica italiana e, al tempo stesso, uno dei cantautori più celebri del nostro Paese. Abbiamo quindi deciso di omaggiare la sua grandezza artistica con questo contributo. Occorre puntare sulla cultura nella sua accezione più ampia e il settore cinematografico italiano rappresenta un'eccellenza da valorizzare, soprattutto in questa fase di ripartenza per l'Italia".

Il film di Cremonini sarà ambientato principalmente a Bologna e sarà supportato dalla Emilia-Romagna Film Commission.

