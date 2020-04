Cercami: Luca Guadagnino conferma il sequel di Chiamami col tuo nome, ancora con Timothée Chalamet e Armie Hammer

News Cinema

La sceneggiatura sarà tratta dall'omonimo romanzo di André Aciman.

Luca Guadagnino ha confermato ufficialmente che girerà Cercami, sequel di Chiamami col tuo nome. Anche questa sceneggiatura sarà tratta dall’omonimo romanzo di André Aciman, intitolato in inglese Find Me e pubblicato lo scorso ottobre. Il cineasta ha anche dichiarato che Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg e altri membri del cast torneranno nel nuovo lungometraggio.

Resta da capire adesso se il grande James Ivory tornerà ad adattare il romanzo di Aciman in una nuova sceneggiatura. L’autore di Casa Howard e Quel che resta del giorno ha vinto l’Oscar grazie all’adattamento di Chiamami col tuo nome, che si è guadagnato anche le candidature come miglior film, attore protagonista (Chalamet) e miglior canzone, Mystery of Love di Sufjan Stevens. Ricordiamo che lo stesso Ivory era inizialmente colui che avrebbe dovuto dirigere il film, ma col passare degli anni e la riduzione del budget si è trasformato in un progetto più “piccolo” ed è passato a Guadagnino.

In Cercami il giovane Elio vive a Roma ed è diventato un pianista classico apprezzato. Suo padre Samuel è in viaggio da Firenze per incontrarlo, quando una giovane donna sconvolge la vita. Elio decide allora di trasferirsi a Parigi, dove inizia anche lui una relazione amorosa. Per quanto riguarda Oliver, adesso ha messo su famiglia ed è uno stimato professore nel New Englad. Ma sta pensando di tornare in viaggio in Europa…