Censor: il trailer del film horror sui 'video nasties' acclamato al Sundance Film Festival

Opera prima indie di Prano Bailey-Bond che ha lasciato di stucco gli avventori del festival di Robert Redford, Censor è ambientato negli anni Ottanta dei "video nasties". Debutterà negli USA in sala e in digitale all'inizio di giugno, presentandosi con un gradimento dell'88% sull'aggregatore Rotten Tomatoes.

Quello che vi mostriamo qui di seguito è il trailer ufficiale di Censor, un horror psicologico di produzione indipendente che è stato presentato al Sundance Film Festival lo scorso gennaio ottenendo grandi plausi da parte degli addetti ai lavori e un 88% di valutazioni positive sull'aggregatore di recensione Rotten Tomatoes.

Opera prima della regista Prano Bailey-Bond, Censor è ambientato nell'Inghilterra degli anni Ottanta, quella dei cosiddetti "video nasties", quei film a basso budget pieni di violenza e/o di erotismo espliciti che, grazie alle VHS, erano diventati disponibili per il pubblico più giovane, sollevando preoccupazione e scandalo presso i loro genitori e insegnanti. Protagonista del film, interpretata da Niamh Algar, è appunto un'addetta della censura brittanica meticolosa e implacabile che si ritrova di fronte a un film che sembra portarle alla memoria strani ricordi della sua infanzia, e farla scivolare verso la follia.

Censor debutterà negli Stati Uniti l'11 giugno nelle sale e il 18 in VOD; a leggere i commenti di chi l'ha già visto, e a vedere questo trailer, c'è da augurarsi che il film possa essere presto disponibile in sala o in streaming anche da noi.

Censor: il trailer dell'horror di Prano Bailey-Bond