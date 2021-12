Cenerentola: è banale o di estrema necessità il messaggio del film? Risponde il regista Kenneth Branagh

News Cinema

Uscito al cinema in Italia nel 2015, Cenerentola accantonava la tendenza di modernizzare le fiabe che aveva tenuto banco per una quindicina d'anni e segnava il ritorno al classico della Disney.

Uno dei recenti remake in live-action, ovvero con attori in carne ed ossa, che la Disney ha portato è al cinema è stata la storia di Cenerentola. Uscito al cinema in Italia nel 2015, il film accantonava la tendenza di modernizzare le fiabe che aveva tenuto banco per una quindicina d'anni in seguito al successo del primo Shrek del 2001. I produttori hanno ritenuto la favola di Cenerentola ideale per un'operazione di ritorno al classico affidandone i costumi e scenografie, rispettivamente, ai premi Oscar Sandy Powell e Dante Ferretti. La visione di Kenneth Branagh in regia è stata determinante per maneggiare con cura la storia come se si trattasse di letteratura inglese dell’800. Perfettamente calzanti, proprio come la scarpetta perduta, i protagonisti Lily James e Richard Madden che si affiancano alla classe di Cate Blanchett e Helena Bonham Carter, tra cattiveria e bontà.

Cenerentola: intervista al regista Kenneth Branagh

Ma c'era davvero bisogno di raccontare nuovamente un classico che tutti conoscono? ll messaggio di cui la protagonista si fa portatrice è la gentilezza a qualunque costo, sempre e comunque, ovunque e con chiunque. Cenerentola lotta quotidianamente per trovare il coraggio di non cambiare la sua natura nonostante le avversità. È davvero così banale il messaggio del film o c'è una lettura importante e un'attenzione particolare con la quale dobbiamo vedere questa storia? Lo abbiamo chiesto direttamente a Kenneth Branagh nella video intervista qui sotto. Più in basso il trailer di Cenerentola e più in basso ancora l'invervista con Lily James e Richard Madden.

Cenerentola: Intervista a Kenneth Branagh

Cenerentola: Il Trailer ufficiale italiano - HD