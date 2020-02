Cena con delitto - Knives Out: ufficiale il via libera al sequel

News Cinema

La Lionsgate ha ufficializzato il seguito delle avventure di Benoit Blanc, dopo che Knives Out di Rian Johnson, candidato all'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ha incassato nel mondo 294 milioni di dollari.

Un mese fa, prima dei Golden Globes, Rian Johnson aveva confermato di stare già scrivendo un sequel di Cena con delitto - Knives Out. Oggi arriva la conferma ufficiale della Lionsgate che il seguito delle avventure del detective Benoit Blanc, interpretato con tanto spirito e bravura da Daniel Craig, si farà.

Via libera insomma, dopo il successo del primo film, che non solo ha incassato finora in tutto il mondo 294 milioni di dollari, partendo da un budget di 40 milioni, ma è stato candidato a tre Golden Globe, a numerosi altri premi e domenica sarà uno dei cinque film che si contenderanno l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

In un'intervista rilasciata a Collider ancora prima che il film uscisse, Rian Johnson aveva confessato di avere già un'idea e perfino un titolo per un eventuale secondo episodio e che gli sarebbe piaciuto farlo diventare un franchise.

Supponiamo che quest'ultima ipotesi sfumerà, una volta che il nostro sarà inglobato dall'universo di Star Wars, ma la cosa importante è che il secondo film nella serie si farà prima, ovvero in tempo assai stretti. Per cui, prepariamoci nell'attesa a pensare al cast e all'ambientazione dei nostri sogni per il ritorno del soave ed elegante investigatore di Daniel Craig.

A questo proposito, la pagina satirica Les Cinephiles, su Twitter, si è già portata avanti, ipotizzando un cast tra gli attori più in voga del momento, tutti, ovviamente, apparsi nell'universo di Star Wars: a voi chi piacerebbe vedere coinvolto in un nuovo murder mystery?

BREAKING: Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Anthony Daniels, Oscar Isaac, Mark Hamill and Domhall Gleeson join the cast of ‘KNIVES OUT 2.’ pic.twitter.com/UYvskA7dIx — Le Cinéphiles (@LeCinephiles) February 6, 2020