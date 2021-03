Cena con delitto - Knives Out: sono 2 i sequel ed è Netflix a produrli con un accordo da 400 milioni di dollari

News Cinema

Il successo del giallo di Rian Johnson del 2019 ha scatenato una guerra per conquistare i prossimi due seguiti di Cena con delitto - Knives Out. Netflix ha fatto la migliore offerta e se li è accaparrati.

Si sa da circa un anno che il giallo scritto e diretto da Rian Johnson avrà un secondo capitolo. La grande novità di oggi è che i sequel di Cena con delitto - Knives Out saranno due e a vincere la battaglia per accaparrarseli è stata Netflix. Il regista ne è anche produttore insieme a Ram Bergman e sono proprio loro due a denetere i diritti sulle storie e sul personaggio del detective Benoit Blanc, che continuerà ad essere interpretato da Daniel Craig.

Ciò che Johnson e Bergman hanno fatto, è stato chiudere un accordo con il maggior offerente per poter realizzare al meglio i due ulteriori capitoli. Non si tratta di sequel diretti del primo film, ma di nuovi misteri da risolvere per l'investigatore, ognuno a sé stante. Netflix ha battuto la concorrenza di Apple e Amazon offrendo 400 milioni di dollari per entrambi i titoli. Evidentemente Rian Johnson ha in mente qualcosa di più costoso dei 40 milioni serviti per produrre Knives Out, avendo dato precedenza al servizio streaming e rinunciando così all'uscita nei cinema.