Cena con delitto - Knives Out: pare che nessuno abbia detto dei sequel con Netflix al gestore del profilo Twitter del film

È di alcune ore fa la notizia di ben due sequel di Cena con delitto - Knives Out che saranno prodotti da Netflix, ma a quanto pare il social media manager che si occupa dell'account Twitter del film non ne sapeva nulla.

Da circa 48 ore siamo stati raggiunti dalla notizia che i sequel di Cena con delitto - Knives Out saranno due, anziché uno, e che per entrambi a produrli e distribuirli sul suo servizio streaming ci sarà Netflix. Con un accordo intorno ai 400 milioni di dollari per entrambi i film, la società con la N rossa ha sbaragliato la concorrenza assicurandosi due nuovi casi per il detective Benoit Blanc, che continuerà ad essere interpretato da Daniel Craig.

Il successo di pubblico del brillante film scritto e diretto da Rian Johnson, con un azzeccatissimo cast di attori, è stato tale che già poco dopo l'uscita in sala nel dicembre del 2019 si parlava di un seguito. E proprio sulla scia di questa calorosa accoglienza degli spettatori, l'account Twitter ufficiale di Knives Out non ha mai cessato l'attività, continuando ad autocelebrarsi con non poca ironia. Uno degli ultimi post è un retweet della prima foto del film House of Gucci in cui si vedono Lady Gaga e Adam Driver, quest'ultimo con indosso un maglione bianco di lana, simile a quello tanto celebrato che Chris Evans sfoggia in Knives Out. Il tweet suscità ilarità commentando "naaa, questa è una foto di Knives Out 2".

Quando però è stato rivelato l'accordo con Netflix per i due sequel, è comparso un tweet che diceva soltanto "what". Due ore più tardi, la persona o le persone che gestiscono il profilo, hanno postato un fotogramma del film (foto in alto e tweet in basso) in cui Jamie Lee Curtis (Netflix) dice "Pensavo che ci saresti stata", e Ana De Armas (social media manager dell'account Knives Out che realizza che non farà parte del sequel) replica "Sono stata estromessa". Se sia anche questo un post volutamente ironico come i precedenti, non possiamo saperlo con certezza (la pubblicazione è avvenuta alle 2 del mattino del 1° aprile... un pesce?). L'apparenza però è quella di un genuino stupore di qualcuno che scopre che il suo lavoro è finito perché Netflix si farà carico, attraverso il suo personale interno, anche degli account social di Knives Out, essendo ora proprietaria dei film che verranno. Un pesce d'aprile?