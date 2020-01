Cena con delitto - Knives Out: il sequel si farà!

News Cinema

Nella serata precedente ai Golden Globes, dove il suo bel film è stato battuto da altri concorrenti, Rian Johnson ha confermato quello che già si sospettava, con qualche dettaglio.

Uno dei film più originali, divertenti e apprezzati dell'anno è sicuramente Cena con delitto - Knives Out, la rivisitazione contemporanea del genere whodunit del regista Rian Johnson, con un cast all star. Nella serata dei Golden Globes il film, candidato a tre premi, è rimasto a bocca asciutta, ma a consolare Johnson sono il suo successo di critica e di pubblico: costato 40 milioni di dollari, ne ha incassati in tutto il mondo quasi 250 ed è stato unanimente amato dalla critica.

Alla festa della Lionsgate che ha preceduto i Golden Globes, Johnson ha confermato quello di cui già si parlava: ci sarà un sequel del film, che sta già scrivendo, e che avrà al centro di nuovo il personaggio di Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, impegnato in un nuovo caso. Ha anche aggiunto che vuole realizzare il film velocemente, entro l'anno prossimo e che Craig non vede l'ora di tornare in azione: "Daniel si è divertito così tanto nel farlo che vuole farne ancora".

Come tutti sappiamo, Rian Johnson è impegnato anche con la nuova trilogia di Star Wars per cui è probabile che voglia realizzare il sequel di Knives Out prima di entrare nel vortice della produzione Disney/Lucasfilm. Alla Lionsgate l'idea di un franchise con al centro il personaggio del detective interpretato da Craig piace moltissimo, per cui siamo sicuramente sulla buona strada.