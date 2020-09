Cena con delitto - Knives Out: il sequel non è un sequel dice Johnson

News Cinema

Rian Johnson, regista del mystery di grande successo Cena con delitto - Knives Out, con Daniel Craig e Ana De Armas, parla di quello che finora è stato considerato un sequel, ma non lo è.

Cena con delitto - Knives Out, il murder mystery di Rian Johnson che ha conquistato il pubblico riportando in auge un genere molto amato anche in epoca contemporanea, ha praticamente costretto il suo creatore a dargli un sequel a furor di popolo, e il regista si è messo subito al lavoro sulla sceneggiatura. Candidato a molti premi (tra cui l'Oscar per la miglior sceneggiatura) e interpretato da un affiatato cast di volti noti, Cena con delitto ha definitivamente lanciato in serie A Ana de Armas, che affiancava l'ineffabile detective Benoit Blanc di Daniel Craig (rivedremo assieme i due attori in No Time To Die). Ma di cosa parla il film che gli seguirà?

Intanto vi possiamo dire cosa non sarà, a quanto ha detto Rian Johnson in un'intervista rilasciata alla rivista Interview:

"Ne sto scrivendo un altro. È stata una vera masturbazione mentale (tradurremmo così, dato il contesto, il termine mindfuck, ndr) perché ho sviluppato l'idea del primo in 10 anni. Con questo invece inizio da zero. Non è un vero e proprio sequel di Knives Out. Devo trovare un titolo, in modo da smettere di chiamarlo 'Il sequel di Cena con delitto perché in comune con quello ha solo Daniel Craig ma con un cast totalmente diverso".

In effetti già si sapeva che, come le storie di Poirot e di altri classici detective della letteratura e del cinema mystery, il protagonista avrebbe affrontato un nuovo rompicapo in un contesto diverso e in mezzo a un gruppo di nuovi indiziati, visto che è questo il fulcro e il piacere di questo genere di storie. Mentre aspettiamo dunque il titolo del nuovo episodio delle avventure di Benoit Blanc, siamo colpiti dalla capacità di Johnson di scrivere un nuovo intricato e sensato copione in così poco tempo.

Per quanto conosca e ami il genere, infatti, ha scelto sicuramente una strada più originale e difficile da quella intrapresa da Kenneth Branagh che sta riportando sullo schermo, con Assassinio sul Nilo, un altro classico con Hercule Poirot: Branagh può appoggiarsi agli intrecci a orologeria di Agatha Christie, mentre Johnson deve ricrearseli da zero. Intanto, se per caso non lo aveste visto, vi invitiamo a recuperare Cena con delitto - Knives Out, di cui vi riproponiamo il trailer.