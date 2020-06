Cena con delitto - Knives Out: il film da vedere e commentare insieme lunedì 29 giugno con SimulWatch

News Cinema

Nominato all'Oscar per la migliore sceneggiatura, Cena con delitto - Knives Out è un giallo alla Agatha Christie scritto e diretto da Rian Johnson. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 29 giugno alle 21.

La visione condivisa di lunedì 29 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un delizioso film che si ispira e al contempo omaggia la signora del giallo Agatha Christie. Cena con delitto - Knives Out è una storia originale scritta e diretta da Rian Johnson con il classico impianto narrativo del cosiddetto whodunnit, ovvero "chi è stato".

Questa rivisitazione moderna del delito e dell'investigatore che si fa strada tra i vari indizi e tra i tanti sospettati per scoprire l'autore, offre ottimi ruoli a tutto il numeroso e prestigioso cast: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Noah Segan, Edi Patterson, Riki Lindhome e Christopher Plummer. L'appuntamento per vedere tutti insieme Cena con delitto - Knives Out e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 29 giugno alle 21.

In Cena con delitto - Knives Out il sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l'omicida. Per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati.

L'imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l'avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l'ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso.

Quando l'investigatore interroga Marta (Ana de Armas), l'aitante infermiera sudamericana del deceduto Thrombey, le fondamenta di quest'edificio cedono definitivamente. I segreti della famiglia e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.



Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

