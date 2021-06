Cena con delitto - Knives Out 2: Iniziate in Grecia le riprese del sequel!

Per convenzione e comodità, continuiamo a chiamarlo Cena con delitto 2 o Knives Out 2, anche se ovviamente non sappiamo se nel sequel del film di Rian Johnson ci saranno o meno una cena e dei coltelli, anche se è sicuro che ci sarà un delitto e magari più di uno. Rian Johnson ha annunciato lunedì 28 giugno su Twitter l'inizio delle riprese del film con Daniel Craig in Grecia, col post che vedete qua sotto accompagnato dalle seguenti parole:

Eeeeeee SIAMO PARTITI! Primo giorno di riprese del nuovo mystery di Benoit Blanc. Grazie a tutte le adorabili e pazienti persone qua in Grecia per lasciarci commettere tutti questi omicidi sulle loro bellissime coste.

Come sappiamo, i primi due seguiti di Knives Out sono stati acquistati da Netflix per oltre 450 milioni di dollari, ma speriamo di poterli vedere anche al cinema. Le riprese del primo, di cui non si conosce ancora il titolo, nelle location greche dell'isola di Spetses, al largo della costa nordorientale del Peloponneso e vicino a Porto Heli, termineranno alla fine di luglio o inizio agosto.

Oltre a Daniel Craig, nel film ci sono Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline e Jessica Henwick.

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G