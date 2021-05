Cena con Delitto 2: nuovi arrivi nel cast del primo sequel!

News Cinema

Con l'ingresso di Edward Norton dopo quello di Dave Bautista, inizia a comporsi il cast del primo sequel di Cena con delitto - Knives Out, con Daniel Craig, prodotto da Netflix.

Cena con delitto - Knives Out è stato un successo planetario inatteso, tanto che Netflix lo scorso aprile si è assicurata la produzione del primo e del secondo sequel su cui è al lavoro ancora Rian Johnson. E le cose procedono, visto che, dopo l'annuncio ieri dell'ingresso nel cast di Dave Bautista, sta per arrivare in Cena con delitto 2 - sempre con Daniel Craig nel ruolo principale del detective Benoit Blanc - anche Edward Norton.

Ovviamente non si sa ancora niente della trama di questo secondo capitolo del film che ha riportato in auge il classico murder mystery, ma si aspetta a breve l'annuncio di altri attori che andranno a comporre un altro cast stellare. Le riprese sono infatti imminenti, dal momento che il sequel si girerà a giugno in Grecia. Stay tuned!