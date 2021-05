Cena con Delitto 2: al cast che affiancherà Daniel Craig si aggiungono altri due attori

News Cinema

Arrivano anche Janelle Monáe e il candidato all'Oscar Leslie Odom Jr., nel cast di Cena con delitto 2, che Rian Johnson si appresta a girare in Grecia. Ecco chi sono finora i magnifici che affiancheranno Daniel Craig.

Procede a spron battuto, e non potrebbe essere altrimenti vista l'imminenza delle riprese, il casting di Cena con delitto 2, il primo dei sue sequel che Rian Johnson realizzerà per Netlfix e di cui non si conosce ancora neanche il titolo.

Alla star Daniel Craig nel ruolo del detective Benoit Blanc, si erano già uniti Dave Bautista, Edward Norton e Kathryn Hahn, a cui si è aggiunta la cantante e attrice Janelle Monàe, che abbiamo visto di recente su Amazon in Antebellum. L'ultimo ingresso nel cast corale è al momento il premio Tony e candidato all'Oscar come miglior protagonista e per la miglior canzone originale in One Night in Miami, Leslie Odom Jr.

Al momento della storia non si sa ancora niente, ma la presenza di due validi cantanti nel cast fa pensare che il mondo della musica potrebbe in qualche modo entrare in modo determinante nella nuova storia. Aspettiamo di vedere se il cast del nuovo murder mystery aggiungerà altri nomi nei prossimi giorni.