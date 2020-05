Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi: il film da vedere e commentare insieme domenica 31 maggio con SimulWatch

News Cinema

Vince Vaughn è il protagonista di questo ruvido e violento film d'azione che venne presentato al Festival di Venezia. Appuntamento su SimulWatch domenica 31 maggio alle 17.

La visione condivisa di domenica 31 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi, uno scatenato e violentissimo prison-movie diretto da S. Craig Zahler che venne presentato fuori concorso al Festival di Venezia del 2017.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per domenica 31 maggio alle 17.

Cell Block 99 - Nessuno può fermarmi vede Vince Vaughn nei panni di Bradley, un ex pugile che, dopo aver perso il suo lavoro come meccanico di auto, e aver visto il suo matrimonio in pericolo, non vede davanti a sé altre scelte se non quella di lavorare come corriere per un trafficante, sua vecchia conoscenza. Bradley si trova però trova coinvolto in una sparatoria con un gruppo di poliziotti, rimane gravemente ferito e finisce in prigione, dove i suoi nemici lo costringono ad atti di violenza che trasformeranno quel posto in un brutale campo di battaglia.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

