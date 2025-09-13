Celine Song: dall’esperienza da matchmaker al cinema, la vera storia dietro Material Love

News Cinema

Prima di diventare una delle registe più fresche di Hollywood, Celine Song faceva la matchmaker. Da quell’esperienza personale, inattesa (e quasi segreta) è nato Material Love, la sua nuova commedia romantica che mescola leggerezza e riflessione sociale.

Celine Song non ha mai avuto paura di parlare d’amore. Con Past Lives ha conquistato pubblico e critica raccontando un legame sospeso tra due continenti e due destini, ricevendo due nomination agli Oscar (per miglior film e miglior sceneggiatura originale) e imponendosi come una delle voci più ricercate del cinema contemporaneo. Con Material Love poteva limitarsi a ripetere la formula e invece ha scelto di sorprendere ancora, partendo da una parte della sua vita che nessuno si aspettava: qualche anno fa, prima del successo, lavorava proprio come matchmaker.

Dal matchmaking a Hollywood

In un’intervista a Entertainment Weekly, Song ha spiegato che non era una carriera vera e propria, ma una sorta di lavoretto parallelo, un “side hustle”. Un’esperienza che, però, le ha insegnato molto più di quanto immaginasse: «In quel periodo ho imparato più cose sui cuori delle persone che in qualunque altro momento della mia vita».

L’amore ridotto a parametri

Quel lavoro le ha permesso di osservare da vicino un paradosso. Quando chiedeva ai clienti di descrivere il partner perfetto, nessuno parlava di sensibilità, di senso dell’umorismo o di affinità emotiva. Le risposte erano numeri: altezza, peso, etnia, professione, patrimonio netto.

Un amore ridotto a parametri, come se fosse un’equazione da risolvere. Ma Song sapeva che la realtà è più complessa: il colpo di fulmine non si lascia calcolare e l’incontro che cambia la vita quasi sempre non rispetta nessuna regola. Proprio da questa contraddizione nasce Material Love, un film che interroga la distanza tra il modo in cui parliamo dell’amore e ciò che accade davvero quando lo viviamo.

Dakota Johnson tra sicurezza e desiderio

Al centro della storia c’è Lucy, interpretata da Dakota Johnson, una matchmaker di talento che aiuta gli altri a trovare la loro metà, ma che, come nelle più classiche rom-com, non riesce a orientarsi nella propria vita sentimentale. Attorno a lei si muovono due uomini: Harry, interpretato da Pedro Pascal, affascinante e benestante, e John, l’ex fidanzato che riappare all’improvviso, con il volto di Chris Evans.

Il triangolo che ne deriva non è solo un gioco narrativo: diventa lo specchio di scelte personali più profonde. Da un lato ci sono la sicurezza, lo status, il comfort; dall’altro la passione, il rischio e l’autenticità. Lucy è costretta a chiedersi cosa conti davvero quando si tratta di amore e con lei anche lo spettatore si interroga sulle proprie scelte.

Il “capitalismo” delle relazioni

Material Love non si limita a raccontare una storia romantica. Porta sullo schermo il modo in cui, oggi, viviamo i rapporti. Le app di dating hanno reso tutto più veloce e misurabile: filtri, categorie, swipe che riducono la complessità dell’incontro umano a un algoritmo. È ciò che molti critici hanno definito il “capitalismo delle relazioni”: anche in amore sembra che valga la logica della performance, del possesso, della selezione.

Il film, invece, ci ricorda che nessun algoritmo può prevedere la scintilla che nasce da un incontro inatteso. La chimica, la vulnerabilità, il mistero: tutti elementi impossibili da quantificare, ma essenziali.

Un film personale che parla a tutti

La grande forza di Song è trasformare qualcosa di personale in una riflessione universale. Come in Past Lives aveva usato la sua esperienza di emigrata per parlare del destino e delle radici, qui parte dal suo passato di matchmaker per mettere in discussione la nostra epoca.

Material Love è una commedia romantica elegante, ma anche un’indagine sul rapporto tra desiderio e società, tra ambizioni individuali e pressioni culturali. Ci pone domande scomode: cosa cerchiamo davvero in un partner? Quanto pesano, nelle nostre scelte, il contesto economico, il successo, l’immagine che vogliamo dare di noi?

L’amore oltre i numeri

Uscito nelle sale, il film ha già fatto discutere. Non solo perché vanta un cast stellare, ma perché tocca un nervo scoperto: la distanza tra l’amore immaginato e l’amore vissuto. In un mondo che vorrebbe incasellare tutto, Material Love ci ricorda che i sentimenti non obbediscono a nessuna formula.

Ma allora qual è la vera favola? Quella di una donna che torna al suo vecchio amore o il fatto che rifiutare l’uomo ricco sembri già di per sé una storia di finzione?

Forse, il messaggio più semplice, ma anche più potente, è proprio questo: possiamo stilare liste e parametri, ma l’amore, quello vero, arriva sempre dove meno ce lo aspettiamo.