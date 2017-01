Celine Dion canterà una canzone del nuovo La Bella e la Bestia

Nella versione animata del 1991, La Bella e la Bestia aveva, fra le sue meraviglie, la canzone Celine Dion, diventata immediatamente piuttosto celebre. Eseguita prima da Angela Lansbury nella scena del film in cui Bella danza con la Bestia nel salone del castello, venne ricantata dalla Dion insieme a Peabo Bryson sui titoli di coda e quindi pubblicata su CD singolo e inclusa nell’album del ’92 Celine Dion.

Per l’artista il brano fu insomma una benedizione e non stupisce apprendere oggi che la sua bella voce andrà ad arricchire la colonna sonora del nuovo La Bella e la Bestia, il film in live action e con Emma Watson e Dan Stevens che conquisterà le sale il 16 marzo prossimo.

A dichiararlo è stata l’artista stessa sulla sua pagina Facebook, scrivendo: "E’ per me un’emozione annunciare che canterò una canzone originale, intitolata 'How Does A Moment Last Forever' per il film in live action della Disney La Bella e la Bestia. Far parte del film originale è stata un’esperienza magica per me ed è davvero un onore essere coinvolta di nuovo in questa avventura”.

Ricordiamo che la famosa canzone scritta per il film del 91 è stata adesso affidata a John Legend e Ariana Grande.