Celebriamo il grande Daniel Day-Lewis con i suoi migliori film in streaming

L'attore tre volte premio Oscar come protagonista - record ineguagliato - compie oggi 64 anni. Ecco cinque dei suoi migliori film in streaming selezionati per voi.

L’unico attore nella storia del cinema ad aver vinto tre Oscar come protagonista. Se non considerate Daniel Day-Lewis il più grande interprete mai apparso sul grande schermo - e per noi potrebbe essere un'opinione piuttosto legititma considerarlo - è comunque impossibile non inserirlo nella lista dei migliori. Oggi l’artista compie 64 anni e ci pare doveroso celebrarne la carriera clamorosa attraverso cinque film in streaming. Probabilmente non quelli che vi aspettereste, o almeno non tutti. Ci sono almeno un paio di lungometraggi infatti in cui Day-Lewis ha a nostro avviso fornito interpretazioni anche più potenti e iconiche di quelle che gli hanno fruttato una nomination o addirittura l'ambita statuetta. Eccovi dunque i titoli scelti per rendere omaggio a un attore come nessun altro, capace di coniugare una presenza scenica fuori dal comune con un’eleganza di rarissima efficacia. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Daniel Day-Lewis

Il mio piede sinistro (1989)

Dopo essersi imposto con film quali Camera con vista e My Beautiful Laundrette, Daniel Day-Lewis trova la definitiva consacrazione grazie all commovente biopic dedicato al pittore Christy Brown. La performance dell’attore possiede una mimica incredibile, che si fonde con la definizione certosina della vita interiore del personaggio. Il mio piede sinistro segna l’inizio del mito di Daniel Day-Lewis, che a sorpresa vince l’Oscar come miglior attore sbaragliando la concorrenza di star come Tom Cruise, Morgan Freeman e Robin Williams. Il mio piede sinistro conferma anche la forza espositiva di un cineasta fondamentale per quel periodo come Jim Sheridan. La coppiera realizzerà nel 1993 il poderoso In the Name of the Father, che li porterà nuovamente a sfiorare l’Oscar. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

L’ultimo dei Mohicani (1992)

Chiamato dal genio di Michael Mann come protagonista del suo western atipico, Daniel Day-Lewis risponde con la prova più carismatica e sensuale della sua carriera. In un ruolo la cui fisicità rappresenta qualcosa di inedito l’attore compone scena dopo scena un eroe a tutto tondo, che convive in maniera incredibile con la legge della natura. Fotografato magnificamente da Dante Spinotti L’ultimo dei Mohicani diventa uno spettacolo sontuoso che sviluppa una storia d’amore avvincente e straziante insieme. Molte scene di culto, con gli ultimi venti minuti che sono da consegnare in blocco alla storia del cinema. Capolavoro di vigore cinematografico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

L’età dell’innocenza (1993)

Quanti storceranno il naso di fronte alla nostra affermazione che L’età dell’innocenza rappresenta il miglior film interpretato da Daniel Day-Lewis e insieme la miglior prova della sua carriera? L’adattamento del romanzo di Edith Wharton consente a Martin Scorsese di realizzare la sua opera visivamente più folgorante, sfruttando le scenografie e costumi perfetti per consentire alla macchina da presa una danza elegante e cadenzata. Tutto funziona alla perfezione in questo film, a partire dall'interpretazione dei tre protagonisti. L’ambiguità di Winona Ryder e la passione di Michelle Pfeiffer si contrastano con pienezza per conquistare l’anima di Newland Archer, una psicologia che Day-Lewis compone senza la minima sbavatura. Il cinema in costume al suo meglio, uno spettacolo per gli occhi, il cuore e la mente. Semplicemente un capolavoro. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gangs of New York (2002)

Gangs of New York: Il trailer italiano del film

Ancora Scorsese per un progetto totalmente diverso dal precedente, un period-movie sporco e insanguinato per raccontare l’anima violenta e dilaniata della Grande Mela. Gangs of New York sbanda spesso, ma quando deve spingere sul pedale del cinema diventa roboante. E questo perché Daniel Day-Lewis impersona Bill “The Butcher” con una forza senza eguali. È lui il cuore pulsante e l’anima nera di Gangs of New York, è lui il motivo per cui questo film verrà ricordato. Il secondo Oscar arriverà per Il petroliere grazie a una prova che è in fondo una rivisitazione aggiornata di questa. A nostro avviso una statuetta sacrosanta di cui l’interprete è stato “derubato”. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lincoln (2012)

Il biopic diretto da Steven Spielberg possiede una coerenza interna che pochissimi film di questo genere possono riscontrare. La messa in scena elegante e molto spesso autunnale consente all’autore di raccontare una pagina tragica di storia americana attraverso un film densissimo. Day-Lewis compone un personaggio in chiaroscuro davvero incredibile, un politico che mette di fronte a tutto la praticità e le necessità del momento storico. Lincoln non sbaglia una scena, non sbaglia un personaggio e regala al suo protagonista il terzo Oscar per entrare nella leggenda. Secondo noi avrebbe dovuto regalare la terza statuetta anche a Steven Spielberg, errore madornale non consegnargliela. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video..