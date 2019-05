Celebriamo i vincitori del Festival di Cannes (e qualche altro anniversario) con SimulWatch

Il Festival di Cannes 2019 si è chiuso sabato sera, e nel fine settimana siete andati numerosi a vedere due dei film più belli che lì sono stati presentati in concorso, Il Traditore di Marco Bellocchio e Dolor y Gloria di Pedro Almodovar, rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica del box office italiano.

Se, dopo aver visto quei fil, volete celebrare con i vostri amici i vincitori di una delle più importanti manifestazioni del cinema mondiale, impugnate i vostri smartphone e aprite SimulWatch, la app sviluppata da Coming Soon e disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare i film disponibili in streaming in Italia e di commentarli coi vostri amici durante la visione.

Per facilitarvi il lavoro, abbiamo preparato per voi una ricca proposta settimanale di proiezioni pubbliche, alle quali accedere liberamente.

Si comincia, lunedì 27 alle 22, con 28 settimane dopo: che non è solo il sequel del 28 giorni dopo di Danny Boyle, e uno zombie movie a tutta adrenalina, ma anche uno dei primi film interpretati da Emily Beecham, l'attrice inglese che ha vinto a Cannes come miglior attrice con Little Joe.

Il premio come miglior attore, lo sapete, è andato invece a Antonio Banderas, straordinario protagonista di Dolor y Gloria di Pedro Almodovar. Banderas e il regista hanno una lunga storia comune alle spalle, e uno dei caposaldi di questa storia è un film bellissimo come La legge del desiderio, che abbiamo programmato per martedì 28 alle 21.

Mercoledì 29, invece, ci prendiamo una piccola pausa dal Festival di Cannes per festeggiare il 60esimo compleanno di Rupert Everett. Che, come è noto, è anche l'attore sulle cui fattezze venne modellato, tanti anni fa, il volto di Dylan Dog, e che non a caso è stato protagonista nel 1994 di un film tratto da un romanzo di Tiziano Sclavi, che dell'Investigatore dell'Incubo è il creatore. Il film è Dellamorte Dellamore, e lo potete vedere e commentare dalle 22:30.

Tornando a Cannes, ecco che giovedì 30 alle 20:30 è fissata la proiezione pubblica di Diamante nero, che è uno dei film diretti dalla francese Céline Sciamma, premiata al Festival per la sceneggiatura di Portrait de la jeune fille en feu, mentre venerdì 31 alle 21:30 l'appuntamento clou della settimana è con il formidabile monster movie The Host, uno dei tanti grandi film diretti dal regista che, con Parasite, ha vinto la Palma d'Oro per il miglior film del 2019: Bong Joon Ho.

Per il weekend, siccome in Italia è in cima al box office la versione live action di Aladdin, noi ci prepariamo già per l'arrivo di quella del Re Leone, rivedendo e commentando insieme l'omonimo film d'animazione: lo facciamo sabato 1° giugno alle 18.

Last, but not least, domenica 2 giugno alle 17, tutti incollati allo schermo, telefono alla mano, per l'ennesima visione di un film leggendario: L'attimo fuggente, che proprio quel giorno compie trent'anni portati benissimo.