Cédric Klapisch ha montato un delizioso video omaggio dei ballerini dell’Opera a chi lotta contro la pandemia

Ripresi a casa, ballerini, membri del coro e dell’orchestra dicono grazie a modo loro, in maniera sublime, a chi è in prima linea nella lotta contro il coronavirus.

L’Opèra di Parigi ha messa online uno splendido video e un messaggio di sostengo, in epoca di lotta contro il coronavirus. “In questo periodo di pausa degli spettacoli dell’Opera nazionale di Parigi, i membri dei tre corpi artistici dell’istituzione, l’orchestra, i cori e il balletto, hanno tenuto a ringraziare alla loro maniera tutti quelli che sono oggi in prima linea nella lotta contro la pandemia”, hanno spiegato in un comunicato.

Il video, realizzato dal regista Cédric Klapisch (L’appartamento spagnolo, Ognuno cerca il suo gatto), mette in scena ballerini e ballerine del Balletto dell’Opera di Parigi mentre sono confinati come tutti a casa, sulle note della Danza dei cavalieri n.13, estratto della partizione del Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev, con tanto di abbraccio finale che, di questi tempi, non può che commuoverci.

La paura, la speranza, e infine una volontà di rialzare la testa

“La musica potente e lirica dell’autore russo, magnificamente composta e diretta, illustra bene tre sentimenti che ognuno di noi prova di fronte a questo nemico invisibile: paura, speranza e infine una volontà di rialzare la testa e di venire a capo di questa situazione dispotica. È grazie a questa mobilitazione nazionale e ai francesi, grazie alla loro abnegazione che ha permesso al paese intero di vivere, certo al rallentatore, ma di continuare a vivere e a fornirci l’essenziale vitale, per rifornire i negozi, far circolare la posta, mantenere la rete internet per restare in contatto con i nostri cari, continuare a istruire i nostri figli, essere aiutati, curati, salvati”. Così prosegue il comunicato dell’Opera di Parigi, che dedica un grande grazie a tutti quelli che sono in prima linea per renderci la vita migliore, nonostante tutto.

