Cave of Forgotten Dreams: il film da vedere e commentare insieme giovedì 24 settembre con SimulWatch

Entrare subito nella Grotta Chauvet per vedere le più antiche pitture rupestri si può, grazie al documentario Cave of Forgotten Dreams. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 24 settembre alle 21:30.

La visione condivisa di giovedì 24 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un documentario che ci porta indietro nel tempo, fino all'era paleolitica. Cave of Forgotten Dreams è diretto dal regista tedesco Werner Herzog la cui visione è un'esperienza di inestimabile valore, non essendo la Grotta Chauvet aperta al pubblico. Scoperta nel 1994 nella zona montuosa della Francia del Sud, la grotta si estende per 500 all'interno della montagna e al suo interno si trovano le pitture rupestri più antiche mai rinvenute, risalente a 36mila anni fa. Chi si reca sul posto può visitare una replica della grotta in scala 1:1, ma per nostra fortuna Herzog ha documentato l'interno originale di questo sito patrimonio dell'UNESCO.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Cave of Forgotten Dreams e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 24 settembre alle 21:30.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: #Alive.