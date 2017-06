Cattleya acquista i diritti di Sole di mezzanotte di Jo Nesbø

La società di produzione Cattleya continua il suo viaggio nel crime acquistando i diritti libro di Jo Nesbø "Sole di mezzanotte", da cui verrà sviluppato e prodotto un thriller destinato al mercato internazionale. Pubblicato nel 2016, accompagnato da un discreto numero di ottime recensioni e inserito dal Los Angeles Times nella lista dei best-seller, il romanzo - che è il secondo della serie di Olav Johansen - segue la disavventura di un uomo che dice di essere un cacciatore di nome Ulf e che, dopo aver viaggiato per 1800 chilometri, cerca rifugio in un paesino sperduto dell’estremo nord della Norvegia, dove si nasconde in un capanno. Sulle sue tracce si metteranno ben presto un signore della droga di Olso detto Il Pescatore e i suoi infallibili sicari.

A dirigere il film sarà il fotografo e regista di spot pubblicitari, video musicali e di un documentario Francesco Carrozzini, che avrebbe dichiarato: "Quando ho letto per la prima volta 'Sole di Mezzanotte' di Nesbø, sono stato travolto dalla complessità del protagonista, Ulf, un uomo per natura buono ma costretto a compiere cattive azioni per salvare la sua vita e quelle delle persone che ama. L’esplorazione di questa tensione, unita allo straordinario e ultraterreno scenario della costa norvegese, mi ha subito spinto a voler portare questo libro sul grande schermo".

L'Amministratore Delegato di Cattleya Riccardo Tozzi avrebbe aggiunto: "Il Noir Scandinavo da anni si dimostra estremamente rivoluzionario sia nel campo dell’editoria che in quello dell’industria cinematografica e televisiva, e noi siamo entusiasti all’idea di esplorare il mondo criminale nordico e di abbracciare la visione di un grande talento come quello di Jo Nesbø, che collaborerà alla supervisione artistica del film insieme al suo socio Niclas Salomonsson. Allo stesso modo siamo molto contenti di lavorare con Francesco Carrozzini, un artista brillante e poliedrico, il cui senso estetico moderno e originale ci consentiranno di dare unicità a tutto il processo creativo".

Jo Nesbø è uno dei più importanti scrittori norvegesi del momento, autore della strafamosa serie con protagonista il detective Harry Hole e di diverse altre opere. Tradotti in più di 50 paesi, i suoi libri hanno venduto oltre 30 milioni di copie e attualmente sono in corso di adattamento cinematografico L’uomo di neve (con Michael Fassbender nei panni di Hole), "I Am Victor" (per la regia di Baltasar Kormákur), "Il Confessore" (che sarà un film diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Jake Gyllenhaal) e "Sangue e Neve" (primo libro della serie di Olav Johansen che farà debuttare dietro alla macchina da presa di Tobey Maguire).