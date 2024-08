Cattivissimo Me 4: c'è un tasso assassino in una clip in anteprima esclusiva del film!

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una divertente e movimentata scena di Cattivissimo Me 4. Il nuovo capitolo del franchise animato di Illumination è oggi, 7 agosto, in anteprima in centinaia di sale in tutta Italia, in attesa dell'uscita ufficiale del 21 agosto prossimo.

Cattivissimo Me 4 è oggi al cinema in anteprima: un assaggio per l'uscita effettiva il 21 agosto del film di animazione targato Illumination. Per l'occasione scaldiamo i motori con una spiritosa scena in italiano in esclusiva, dove Gru cerca di portare a segno un primo colpo, in compagnia di Gru Jr., suo figlio naturale: rispetto ai Minion, si rivela già molto più affidabile... e in grado di tirare il babbo fuori dai guai!



Cattivissimo Me 4: Una Clip italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Cattivissimo Me 4, il ritorno di Gru e dei Minion, la saga dell'Illumination continua!