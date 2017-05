Cattivissimo me 3: il nuovo scatenato trailer italiano del film

Dopo la scorbutica mamma a carico e l'anziano professor Nefario ospite fisso, lo scostante "cattivissimo" Gru si è dovuto reinventare prima papà, delle orfanelle Margo, Edith e Agnes, poi marito dell'esuberante Lucy; senza contare la colonia di scagnozzi Minions che da sempre popola lo scantinato, saccheggia gli armadi e trangugia le deliziose scorte di banane in casa sua.



Non soprende perciò, che in Cattivissimo me 3, atteso nei cinema italiani per il 24 agosto 2017, la famiglia targata Illumination Entertainment si allarghi ancora po'. Dru, fratello gemello di Gru, ha gli stessi lineamenti aguzzi dell'originale ma esibisce in più un'ondeggiante chioma bionda e una vocetta stridula modulata, nella versione nostrana, sempre dal comico Max Giusti. Il nuovo componente della famiglia spalleggerà Gru contro il cattivo (il "vero" cattivo) Balthazar Bratt, ex bambino prodigio deviato dal personaggio che interpretava negli anni 80, e doppiato in italiano dall'attore Paolo Ruffini. Anche la cantante Arisa riprenderà il ruolo nei panni della vivacissima spia Lucy.



Li vediamo sfilare uno dopo l'altro, vecchie conoscenze e new entry, nel nuovissimo trailer italiano del film d'animazione diretto da Kyle Balda e Pierre Coffin: