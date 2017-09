Cattivissimo Me 3 e Dunkirk ancora in testa al boxoffice italiano del weekend

Il boxoffice italiano del weekend non ha subito variazioni nelle sue prime due posizioni. In vetta troviamo ancora, incrollabile, Cattivissimo Me 3 dell'Illumination Entertainment: a questo giro porta a casa altri 2.470.000 euro, che confluiscono nel trionfale totale (finora!) di 14.870.000. I Minion hanno garantito una ripartenza in quinta del nostro botteghino. Nel mondo il cartoon fino a questo momento ha superato il miliardo di dollari di incasso (per 80 milioni di costo!).





Stabile in seconda posizione il bellico ipnotico Dunkirk di Christopher Nolan: l'incasso in questo fine settimana è stato di 1.920.000 euro, per un risultato nostrano attuale di 5.985.000. Nel mondo il film ha registrato 492 milioni di dollari (su 100 di costo).

Al terzo posto una new entry: è l'action-musical-heist movie (e forse qualcos'altro) Baby Driver, nuova fatica del simpatico Edgar Wright: parte in Italia con 916.000 (per i quattro giorni di programmazione).





In quarta posizione il protagonista è Nikolaj Koster-Waldau, reduce dal Trono di Spade e carcerato intenzionato a farsi rispettare in La fratellanza, che comincia la sua corsa al nostro botteghino con 760.000 euro.

Il quinto posto è per la nuova uscita All Eyez On Me, biografia del rapper Tupak Shakur, che rastrella 460.000 euro.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo