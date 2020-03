Cats sbanca i Razzie quest'anno senza cerimonia

News Cinema

I premi per i peggiori film sono stati annunciati ma la cerimonia di consegna, a causa del coronavirus, non si svolgerà.

Forse vi siete chiesti che fine avessero fatto quest'anno i Golden Raspberry Awards, ovvero i Razzies, che da anni ormai "premiano" i peggiori dell'anno appena trascorso subito prima degli Oscar. Quest'anno erano stati spostati e sono stati appena annunciati i vincitori, anche se quest'anno la cerimonia non si svolgerà a causa delle misure prese (finalmente) anche in America per evitare il diffondersi del coronavirus. Ovviamente la parte del leone l'ha fatta il film più costoso e meno visto dell'anno, il bistrattatissimo musical Cats, ma anche Rambo: Last Blood ha ottenuto due riconoscimenti (o disconoscimenti?). E non poteva mancare John Travolta, un habitué del premio.

Ecco tutti i peggiori dell'anno secondo l'insindacabile giuria dei Razzies, escluso il Redeemer Award che va a chi si è riscattato da un passato di brutti film:

Peggior Film: Cats

Peggior attore: John Travolta (The Fanatic, Trading Paint)

Peggior attrice: Hilary Duff (The Haunting of Sharon Tate)

Peggior attrice non protagonista: Rebel Wilson (Cats)

Peggior attore non protagonista: James Corden (Cats)

Peggior combinazione sullo schermo: Qualsiasi palla di pelo metà felina/metà umana (Cats)

Peggior regista: Tom Hooper (Cats)

Peggior rip-off o sequel: Rambo: Last Blood

Peggior sconsiderata mancanza di rispetto per la vita umana e per i beni pubblici: Rambo: First Blood

Razzie Redeemer Award: Eddie Murphy (Dolemite Is My Name).